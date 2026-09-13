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Глава World Athletics указал на необходимость решить вопрос о допуске россиян

Глава World Athletics указал на необходимость решить вопрос о допуске россиян

www.globallookpress.com/Davide Vaninetti/IPA Sport Президент World Athletics Себастьян Коу 13 сентября заявил, что вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям требует решения, хотя позиция организации по этому поводу пока остается прежней.

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