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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жалгас Жумагулов про главный бой турнира NAIZA: «Диас разберет его, никаких сомнений»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов поделился своим прогнозом на главный бой в Карде турнира NAIZA 55 в Астане Диас Еренгаипов – Руя Фукуда: «Я не смотрел бои соперника Диаса, потому что не смотрю бои даже своих соперников.

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