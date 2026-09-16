Губернатор Алексей Текслер совершил большой объезд по Челябинску

Губернатор Алексей Текслер совершил большой объезд по областному центру, чтобы посмотреть, с какими достижениями он входит в свое 290-летие.
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