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Царьград

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Тренер Татьяна Тарасова попала в больницу второй раз за 10 дней

Тренер Татьяна Тарасова попала в больницу второй раз за 10 дней

Легенда отечественного фигурного катания вновь госпитализирована — уже второй раз за осень. За состоянием 79-летнего тренера следит вся страна.

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