Chinese Man Gets Death Sentence For Ramming Car Into Crowd, Killing 35 Authored by Dorothy Li via The Epoch Times (emphasis ours), A Chinese man who killed at least 35 people last month by driving his car into a crowd was sentenced to death on Dec.
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