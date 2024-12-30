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Chinese Man Gets Death Sentence For Ramming Car Into Crowd, Killing 35

Chinese Man Gets Death Sentence For Ramming Car Into Crowd, Killing 35

Chinese Man Gets Death Sentence For Ramming Car Into Crowd, Killing 35 Authored by Dorothy Li via The Epoch Times (emphasis ours), A Chinese man who killed at least 35 people last month by driving his car into a crowd was sentenced to death on Dec.

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