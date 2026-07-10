Синдром Фелан-Макдермид оказался распространённее прежних научных оценок

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, указывает на то, что синдром Фелан-Макдермид (PMS) — генетическое заболевание, часто связанное с аутизмом и значительными нарушениями развития — диагностируется значительно реже, чем встречается на самом деле.
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