Синдром Фелан-Макдермид оказался распространённее прежних научных оценок

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, указывает на то, что синдром Фелан-Макдермид (PMS) — генетическое заболевание, часто связанное с аутизмом и значительными нарушениями развития — диагностируется значительно реже, чем встречается на самом деле.