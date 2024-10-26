Эксперты CertiK: "Ущерб от хакерских атак в октябре превысил $60 000 000"

Аналитическая компания CertiK, специализирующаяся на блокчейн-безопасности, опубликовала новый отчет по инцидентам в октябре 2024 года, который показал, что основной причиной потерь за месяц стал взлом приватных ключей.
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