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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Выбор происходит внутри единой общественной парадигмы»

Александр Прудник: «Выбор происходит внутри единой общественной парадигмы»

«Формирование партийных списков завершили для партий первый и очень важный для них этап выборной кампании», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.

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