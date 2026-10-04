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Царьград

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Porsche москвички изъяли: авто в розыске Интерпола

Porsche москвички изъяли: авто в розыске Интерпола

В сентябре 2026 года на Тверской улице в Москве у москвички изъяли Porsche Cayenne за 9,78 млн рублей, так как автомобиль оказался в розыске Интерпола.

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