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ТАСС

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Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний

Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний после выступления депутата от фракции "Сильная Армения" Эдгара Казаряна, обвинившего спикера парламента в растрате госсредств.

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