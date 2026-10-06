ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний после выступления депутата от фракции "Сильная Армения" Эдгара Казаряна, обвинившего спикера парламента в растрате госсредств.
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