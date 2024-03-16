В Архангельской области на выборах президента проголосовал ветеран СВО

По его мнению, голосование через механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это удобный и безопасный способ выразить свой выборКак сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, Геннадий Загузин с самого начала спецоперации активно поддерживал бойцов, выполняющих там служебные задачи: он оказывал материальную помощь благотворительным фондам, направляющим гуманитарную помощь на передовую.
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