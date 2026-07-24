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MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт

MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт В горах Афганистана в начале 2010-х два вертолёта K-MAX в беспилотной версии Titan возили боеприпасы и воду.

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