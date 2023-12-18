В Петербурге прошел конкурс "Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря"

В Санкт-Петербурге прошел финал межрегионального конкурса "Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря", в котором студенты из вузов Петербурга и ДНР представили эссе об исторических и культурных ценностях Донбасса, сообщает пресс-служба конкурса.