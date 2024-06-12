Внимательно читаем отзывы: рейтинг лучших моделей бензинового триммера, какой выбрать для вашей дачи?

Аккуратная зеленая лужайка перед домом – мечта многих дачников. Газонокосилка не каждому по карману. Этот громоздкий инструмент не способен справиться со многими специфическими задачами, например, срезать сорняки вдоль линии забора или обкосить участок со сложным рельефом.