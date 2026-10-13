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Царьград

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В Петербурге полиция проверила 15 баров после 771 жалобы на драки

В Петербурге полиция проверила 15 баров после 771 жалобы на драки

Полиция проверила 15 баров одной сети в девяти районах Петербурга после 771 жалобы на шум, драки и грабежи, поступивших с начала года.

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