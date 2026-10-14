Житель Прикамья получил 12 лет особого режима за склонение подростка к наркотикам

Чусовской суд назначил 21-летнему ранее судимому жителю посёлка Верхнечусовские Городки 12 лет колонии особого режима за два эпизода склонения несовершеннолетнего знакомого к употреблению наркотиков в июне 2025-го и марте 2026 года.
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