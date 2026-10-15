Авария произошла на 21 километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» в 19:20 часов. Согласно предварительным данным, 37-летний водитель «Лады» из Каширского района съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
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