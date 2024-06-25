Литература: Почему Пушкина можно обвинить в плагиате, и Кто ещё из популярных советских и дореволюционных авторов «позаимствовал» сказки у иностранных коллег

Любимые сказки, вышедшие из-под пера советских и русских писателей, по которым выпускали не менее любимые кинофильмы с замечательными актерами, стали настолько родными, что воспринимаются как свои, отечественные.
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