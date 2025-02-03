ВСУ пытаются контратаковать в Харьковской области: главное за сутки

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. ВСУ безуспешно контратакуют в Харьковской области, президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде и Мексике за введение пошлин, экс-депутат британского парламента присоединился к рядам ВСУ.
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