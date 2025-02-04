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Экс-замгубернатора Томской области осуждён за злоупотребление полномочиями

Экс-замгубернатора Томской области осуждён за злоупотребление полномочиями Евгений Паршуто. Обложка © ТАСС / Алёна Кардаш Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто за злоупотребление должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Образование».

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