Экс-замгубернатора Томской области осуждён за злоупотребление полномочиями Евгений Паршуто. Обложка © ТАСС / Алёна Кардаш Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто за злоупотребление должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Образование».
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