Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

Сеть наземного метро в Москве в 2023 году выросла в два раза Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города в блоге на своем персональном сайте, что в 2024 году развитие Московских центральных диаметров (МЦД) будет продолжаться.
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