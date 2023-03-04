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Согласно Постановлению Правительства № 1769 от 6 октября 2022 года, с 1 марта 2023 в России изменились требования к остановке и стоянке транспортных средств

Согласно Постановлению Правительства № 1769 от 6 октября 2022 года, с 1 марта 2023 в России изменились требования к остановке и стоянке транспортных средств

﻿﻿Согласно Постановлению Правительства № 1769 от 6 октября 2022 г., с 1 марта 2023 г в России изменились требования к остановке и стоянке транспортных средств.

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