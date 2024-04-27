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  • Ливень
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Всё ради детей. Стоит ли «жить, как соседи» или лучше развестись?

Всё ради детей. Стоит ли «жить, как соседи» или лучше развестись?

Елена Липкина,  Александр Некрасов-Гром fizkes / Shutterstock.com За желанием отложить неминуемый развод и сохранить «семью», как правило, стоят комплексные страхи: где, на что и как жить дальше? Однако дети — одна из важных причин, почему мужчина и женщина пытаются спасти отношения, в которых годами отсутствует эмоциональная, сексуальная близость, возможность что-то обсуждать и принимать совместные решения.

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