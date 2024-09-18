Учёные предрекли смерть 39 миллионов человек к 2050 году из-за "супербактерий"

Учёные уверены, что через четверть века антибиотики перестанут справляться с мутирующими инфекциями.Согласно данным исследования, приведённого в журнале Lancet, к середине нашего столетия бактерии настолько адаптируются к антибиотикам, что начнут убивать людей миллионами.
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