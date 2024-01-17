Ученые рассказали, как сохранить молодость мозга и ясность ума в старости

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 17 января, ФедералПресс. Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир назвали способы сохранить молодость мозга и ясность ума даже в глубокой старости.