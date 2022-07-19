Юрий Селиванов: Второй стратегический эшелон

Надвигающийся разгром «украинской армии» вынуждает правящие круги Запада форсировать приготовления к включению в антироссийскую войну своих восточноевропейских вассалов, войска которых пожарными темпами и в больших количествах насыщаются самыми современными видами вооружений Источник: Twitter/@mblaszczak Динамика военных приготовлений Польши возрастает буквально на глазах: «Министр обороны Польши сообщил, что в республику прибыло несколько танков Abrams для подготовки польских экипажей.