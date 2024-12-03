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Потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту

Потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту

Прямой потомок великого поэта Александра Сергеевича Пушкина Александр Александрович Пушкин 3 декабря заявил о том, что не может смириться со сносом памятников своего предка и призвал не смешивать политику и культуру.

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