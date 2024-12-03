Потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту

Прямой потомок великого поэта Александра Сергеевича Пушкина Александр Александрович Пушкин 3 декабря заявил о том, что не может смириться со сносом памятников своего предка и призвал не смешивать политику и культуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии