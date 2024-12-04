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В СВР назвали катастрофой вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии

В СВР назвали катастрофой вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии

Евросоюз своим вмешательством во внутренние дела Молдавии довел дело до катастрофической поляризации местного общества.

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