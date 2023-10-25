Совфед одобрил исключение из закона о военном положении информирования главы СЕ

Совет Федерации России одобрил федеральный конституционный закон, который исключает из законодательства положение об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений, передает ТАСС.
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