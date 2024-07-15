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Кровь, взятая у спортсменов, может замедлить деменцию

Переливание крови спортсменов может стать новаторским методом лечения болезни Альцгеймера. Считается, что коктейль химических веществ, выделяемых в кровь после упражнений, оказывает омолаживающее и защитное действие на мозг;  Предыдущие исследования показали, что у тех, кто регулярно занимается спортом, меньший риск болезни Альцгеймера.

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