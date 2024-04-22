Дипфейки со звездами Болливуда: как ИИ влияет на выборы в Индии

МУМБАИ (ИА Реалист). В фейковых видеороликах, которые стали вирусными в интернете, созданных с помощью технологии DeepFake, индийские звезды Болливуда критикуют премьер-министра Нарендру Моди и просят людей проголосовать за оппозиционный Индийский национальный конгресс на проходящих в стране всеобщих выборах.
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