Дипфейки со звездами Болливуда: как ИИ влияет на выборы в Индии

МУМБАИ (ИА Реалист). В фейковых видеороликах, которые стали вирусными в интернете, созданных с помощью технологии DeepFake, индийские звезды Болливуда критикуют премьер-министра Нарендру Моди и просят людей проголосовать за оппозиционный Индийский национальный конгресс на проходящих в стране всеобщих выборах.