«Вегас» обыграл «Колорадо», сделав 3:2 из 1:2 за 45 секунд в конце 3-го периода. Счет в серии стал 1-2

«Вегас» выиграл у «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 1-2). К 55-й минуте «Эвеланш» вели со счетом 2:1, но затем «Голден Найтс» забросили 2 шайбы с интервалом в 45 секунд игрового времени.