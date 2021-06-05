Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

«Вегас» обыграл «Колорадо», сделав 3:2 из 1:2 за 45 секунд в конце 3-го периода. Счет в серии стал 1-2

«Вегас» выиграл у «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 1-2).  К 55-й минуте «Эвеланш» вели со счетом 2:1, но затем «Голден Найтс» забросили 2 шайбы с интервалом в 45 секунд игрового времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх