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Царьград

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Мэрия Екатеринбурга потратит часть бюджета на обучение мигрантов русскому языку

Мэрия Екатеринбурга потратит часть бюджета на обучение мигрантов русскому языку

В городе создали вечернюю школу и онлайн-курс для семей приезжих за счет субсидии от властей.Екатеринбургские власти потратят часть бюджета на обучение мигрантов русскому языку.

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