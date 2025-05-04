По словам академика РАН Виктора Тутельяна, человек всегда зависим от еды, прежде всего в силу того, что он получает от нее энергию, однако […] The post Академик Тутельян определил причину дофаминовой зависимости от еды first appeared on LentaMsk.
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