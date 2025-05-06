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Военное обозрение

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Украинский военнослужащий раскрыл одну из схем того, как командиры ВСУ наживаются на своих подчиненных

Украинский военнослужащий раскрыл одну из схем того, как командиры ВСУ наживаются на своих подчиненных

Командиры ВСУ забирают положенные откомандированным солдатам боевые себе, заявил украинский военнослужащий.

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