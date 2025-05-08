В Совбезе посоветовали Европе не забывать о сокрушении гитлеровской Германии

Евгений Халдей/ТАСС Странам Европы, которые помогают неонацистам, не следует забывать о сокрушении гитлеровской Германии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после встречи с президентом Кубы, лидером кубинских коммунистов Мигелем Диас-Канелем.
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