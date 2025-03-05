Трамп: за 43 дня США достигли большего, чем при других президентах за 4-8 лет

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что за 43 дня у власти добился большего, чем большинство администраций Соединенных Штатов за четыре года или восемь лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии