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Трамп: за 43 дня США достигли большего, чем при других президентах за 4-8 лет

Трамп: за 43 дня США достигли большего, чем при других президентах за 4-8 лет

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что за 43 дня у власти добился большего, чем большинство администраций Соединенных Штатов за четыре года или восемь лет.

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