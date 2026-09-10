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В Кремле сообщили об отмене совещания с Путиным в связи с подготовкой к саммиту БРИКС

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, назначенное на 10 сентября, отменено. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что перенос связан с подготовкой к предстоящему саммиту БРИКС, который пройдет в Индии.

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