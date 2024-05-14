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Выдающийся театральный режиссер Лев Додин отмечает 80-летие

Выдающийся театральный режиссер Лев Додин отмечает 80-летие

Ради правды на сцене его театр выезжал в российскую деревню, в Освенцим и в цветущие сады Европы 14 мая исполнилось 80 лет Льву Додину – крупнейшему режиссеру нашего времени, художественному руководителю Малого драматического театра Петербурга-Театра Европы.

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