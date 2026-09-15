Бастрыкин потребовал доклад по делам о жилье для детей в Кузбассе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления ведомства по Кемеровской области Бэликто Базарова отчитаться о ходе расследования двух уголовных дел, возбуждённых после того, как несовершеннолетним вместо пригодной квартиры досталось помещение, не отвечающее требованиям для проживания.
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