«Фотинайнерс» и Брок Парди договорились о продлении контракта на 5 лет и $265 млн

«Сан-Франциско Фотинайнерс» и квотербек Брок Парди оформили новое пятилетнее соглашение на $265 млн. Контракт включает $181 млн гарантированных, из которых $165,05 млн — в первые три года.
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