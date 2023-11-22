Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил попытку киевского режима обвинить РФ в подготовке «взрыва на Балканах», а также отметил снижение популярности идеи военной поддержки Украины в американском обществе.
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