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Идея военной поддержки Украины теряет популярность в США, — Пушков

Идея военной поддержки Украины теряет популярность в США, — Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил попытку киевского режима обвинить РФ в подготовке «взрыва на Балканах», а также отметил снижение популярности идеи военной поддержки Украины в американском обществе.

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