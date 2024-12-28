На оптовом рынке в Симферополе нашли четырех незаконных мигрантов

Фото: пресс-служба МВД по РКВ результате совместной операции сотрудников Центра по противодействию экстремизму, отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым и регионального спецподразделения Росгвардии, выявлены и задержаны четверо иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ.
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