Космическая бомбардировка Юпитера 1994 года: чем она так удивила учёных

С 16 по 22 июля 1994 года астрономы наблюдали столкновение кометы Шумейкеров-Леви 9 с Юпитером. Эта бомбардировка несколько изменила представление учёных о Солнечной системе и лишний раз подтвердила, что столкновение Земли с небесным телом вполне возможно.
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