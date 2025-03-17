В МИД перечислили возможные формы контроля соглашения с Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил наличие на Украине группы международных наблюдателей, которые в теории могли бы мониторить выполнение отдельных аспектов будущего мирного договора.
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