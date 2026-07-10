Новак и Королев обсудили газификацию и топливообеспечение региона

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак обсудил с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым вопросы газификации и топливообеспечения региона, участвовал в запуске газа в дом многодетной семьи в деревне Красная Новь.
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