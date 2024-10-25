Туфли на платформе, короткое розовое платье: 51-летняя Кейт Бекинсейл ошеломила кукольным образом

Вчера состоялся гала-вечер Variety's Power Of Women 2024. На мероприятии побывали многие известные персоны, но всех ошеломил выход Кейт Бекинсейл.
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