В калужской горуправе рассказали, когда привезут воду многодетным семьям

Горуправа Калуги прокомментировали в соцсетях материал КН о жалобе на отсутствие воды у многодетных семей, живущих в деревне Груздово в городской черте КалугиГоруправа Калуги прокомментировали в соцсетях материал КН о жалобе на отсутствие воды у многодетных семей, живущих в деревне Груздово в городской черте Калуги.
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