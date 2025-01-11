В калужской горуправе рассказали, когда привезут воду многодетным семьям

Горуправа Калуги прокомментировали в соцсетях материал КН о жалобе на отсутствие воды у многодетных семей, живущих в деревне Груздово в городской черте КалугиГоруправа Калуги прокомментировали в соцсетях материал КН о жалобе на отсутствие воды у многодетных семей, живущих в деревне Груздово в городской черте Калуги.