Во Франции заявили о сбоях в стратегическом планировании ЕС при победе Трампа

Global Look Press/CNP/AdMedia Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к сбою "в стратегическом планировании" Евросоюза, заявил в беседе с РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.