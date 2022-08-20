Взрыв автомобиля в Подмосковье: Вероятная жертва - дочь философа-патриота Дугина

В Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нем женщина погибла. По предварительным данным, за рулём находилась дочь известного русского философа и политолога Александра Дугина, однако официального подтверждения пока нет.
В Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нем женщина погибла. По предварительным данным, за рулём находилась дочь известного русского философа и политолога Александра Дугина, однако официального подтверждения пока нет.
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