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Взрыв автомобиля в Подмосковье: Вероятная жертва - дочь философа-патриота Дугина

Взрыв автомобиля в Подмосковье: Вероятная жертва - дочь философа-патриота Дугина

В Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нем женщина погибла. По предварительным данным, за рулём находилась дочь известного русского философа и политолога Александра Дугина, однако официального подтверждения пока нет.

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